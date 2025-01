Esporte Santos anuncia a contratação de Neymar

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

O ídolo está de volta ao clube após 12 anos. (Foto: Ricardo Saibun/Santos)

Nesta sexta-feira (31), o Santos anunciou oficialmente a contratação de Neymar, 12 anos após sua passagem pelo clube. O Peixe foi o último dos envolvidos a confirmar a volta do craque, o presidente do clube e o jogador já haviam anunciado através das redes sociais.

Ainda nesta manhã, Neymar desembarcou em São Paulo para assinar com o clube.

“Oi, Rei, quanta saudade. Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu, foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser Alvinegro. Eu lembro de tudo que vivi com vocês, de cada momento. Uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que não quero só lembrar. Eu quero voltar a viver, e quero voltar a viver com vocês, como sempre foi. Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10… vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos quanto para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto…vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe está de volta!”, diz Neymar no vídeo de anúncio.

O craque foi revelado pelo Santos e, em 2009, fez sua estreia pelo time profissional. Lá, Neymar foi um dos responsáveis pela conquista da inédita Copa do Brasil, em 2010, e a Copa Libertadores de 2011. Ao todo, o jogador marcou 136 gols.

Confira o anúncio oficial

https://x.com/SantosFC/status/1885361605761733111

2025-01-31