Primeiro Gre-Nal do ano muda de horário; confira a alteração

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Partida que antes acontecia às 19h, agora será às 21h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Gre-Nal 444, o primeiro de 2025, está marcado para o dia oito de fevereiro, na Arena do Grêmio. Anteriormente, o horário para a partida seria às 19h, agora, passou para às 21h.

O confronto será válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. Ambos os clubes são líderes de seus respectivos grupos, com 7 pontos. A trajetória da dupla na competição é a mesma, com um empate na primeira rodada e vitória nas duas seguintes.

Neste sábado (1º), o Grêmio enfrenta o São Luiz, na Arena, às 16h30min. Já o Inter, recebe o Avenida neste domingo (02), no Beira-Rio, às 20h30min.

O Gre-Nal está de volta à Arena após quase dois anos. O último disputado no estádio gremista foi no dia 21 de maio de 2023. Após esse período, o clássico precisou ser disputado no Couto Pereira, em Curitiba, por conta das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

