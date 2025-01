Inter Borré faz brincadeira com Cuéllar antes de Gre-Nal: “Escolheu o lado errado”

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Os colombianos cultivam uma amizade de mais de 12 anos. Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta sexta-feira (31), Borré concedeu uma entrevista coletiva no CT Parque Gigante e falou sobre o clássico Gre-Nal e projetou o duelo contra seu companheiro de seleção Cuéllar, novo reforço do Grêmio.

Os jogadores já atuaram juntos no Deportivo Cali, no início de suas carreiras, e alimentam uma amizade de mais de 12 anos. “Somos muito amigos, temos uma excelente relação. É um irmão de vida, mas escolheu o lado errado. Vamos nos enfrentar em campo e cada um vai defender sua camiseta”, disse Borré.

O atacante, uma das principais contratações do Inter no último ano, decidiu um Gre-Nal logo em sua estreia, marcando o gol da vitória na partida de terminou em 1 a 0 para o Colorado.

“Gre-Nal é uma partida especial, diferente. O clássico se vive de outra forma. É o começo do ano e os dois times estão consolidando as ideias, mas agora pensamos no jogo do fim de semana. Será difícil, mas jogar na nossa casa é importante para nós”, completou o colombiano.

O Gre-Nal acontecerá no dia oito de fevereiro, às 21h, na Arena do Grêmio.

2025-01-31