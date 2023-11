Inter Inter segue na preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

O próximo confronto da equipe é no domingo (26) da semana seguinte, no estádio Beira-Rio, contra o Red Bull Bragantino. Foto: Ricardo Duarte/Inter O próximo confronto da equipe é no domingo (26) da semana seguinte, no estádio Beira-Rio, contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter continua seguindo o cronograma de treinos no CT Parque Gigante e retomou as atividades em campo nesta sexta-feira (17) em Porto Alegre. A comissão técnica conduziu uma sessão de treinamento com portões fechados, priorizando a privacidade para aprimorar o desempenho da equipe.

O técnico Eduardo Coudet fez atividades físicas e técnicas no campo, aperfeiçoando os detalhes da equipe para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro.

O Colorado encara mais quatro rodadas antes do encerramento da competição, enfrentando os seguintes adversários: Red Bull Bragantino, Cuiabá, Corinthians e Botafogo.

Os trabalhos seguem no CT no período sem jogos devido à parada da Data Fifa. O confronto contra o time de Bragança Paulista acontece somente no domingo (26) da próxima semana, no estádio Beira-Rio.

