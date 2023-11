Porto Alegre Reparos na Elevada da Conceição prosseguem neste fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

O estreitamento de pista será no sentido Centro-bairro até o início da noite de domingo Foto: SMSURB/Divulgação PMPA O estreitamento de pista será no sentido Centro-bairro até o início da noite de domingo (Foto: SMSURB/Divulgação PMPA) Foto: SMSURB/Divulgação PMPA

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) informou que, em razão do avanço no serviço de manutenção nas juntas de dilatação do viaduto da Elevada da Conceição, no Centro Histórico, a partir das 21h desta sexta-feira (17), até as 20h deste domingo (19), haverá bloqueio parcial para a passagem de veículos nas duas pistas à esquerda do viaduto, no sentido Centro-bairro.

Os serviços começaram em 2 de novembro. As juntas são a divisão entre duas peças da estrutura e servem para que essas partes se movimentem sem que entrem em contato e danifiquem a estrutura.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orienta os condutores que vão acessar o viaduto da Conceição durante o final de semana para adiantar seus deslocamentos a fim de evitar congestionamento por fluxo intenso em razão do estreitamento de pista.

