Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

O Colorado é vice-líder do Estadual, com 13 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Vice-líder do Campeonato Gaúcho, o Internacional voltou a vencer neste sábado (11). Pela 7ª rodada, no estádio Bento de Freitas, o Colorado venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0.

A vitória espanta um princípio de crise no time de Mano Menezes. Nas últimas duas partidas, a equipe teve dois empates, vendo o rival Grêmio disparar na liderança.

E o primeiro tempo deu mostras de perigo ao Inter. Com o Brasil de Pelotas dominando a partida, aos 6 minutos, Luis Gustavo ficou cara a cara com Keller após cobrança de lateral e bateu em cima do goleiro. No rebote, a bola bateu no lateral e se perdeu pela linha de fundo. Aos 14, o atacante Da Silva quase marcou ao acertar o travessão.

Com o relógio marcando 23 minutos, o atacante teve mais uma chance. Depois de cobrança de escanteio, Keller saiu mal do gol e o camisa 9 testou para fora.

A partir daí o jogo ficou mais truncado e as chances reais dos donos da casa desapareceram.

No início da segunda etapa, Rodrigo Moledo foi puxado por Rafael Dumas na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Pedro Henrique estufou as redes e colocou o Inter na frente.

Em desvantagem, o Brasil de Pelotas partiu para cima em busca do empate. Aos 10, Rone aproveitou a sobra na entrada da área e bateu rasteiro para a defesa de Keller. Instantes depois, o atacante tentou de novo. Desta vez, ele parou na rede do lado de fora.

Já aos 30 minutos, Da Silva recebeu ótimo passe dentro da área e soltou o pé. Keller saiu bem e conseguiu grande defesa para o time.

O Colorado ainda sofreu pressão até o fim do jogo, mas resistiu e saiu com a vitória.

Na próxima quinta-feira (16), o Inter – que segue na vice-liderança com 13 pontos – enfrenta o São José em partida válida pela primeira fase da 8ª rodada do Gauchão. O jogo acontece no Beira-Rio, às 21h30.

Ficha técnica

— Brasil-PEL: Marcelo Pitol; Luis Gustavo (Chicão), João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira (Mário Henrique); Amaral, Guilherme Nunes (Wellington Machado), Rone (Guilherme Beléa), Denis Germano (Patrick) e Márcio Jonatan; Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

— Internacional: Keiller; Bustos (Mário Fernandes e, depois, Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio (Estevão), Alan Patrick (Baralhas) e Wanderson (Alemão); Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

— Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt.

