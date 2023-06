Inter Inter supera 107 mil sócios após chegada de Enner Valencia

A chegada de Enner Valencia impulsionou novas associações e venda de camisas em lojas do Inter. O clube gaúcho ultrapassou a marca de 107 mil sócios, maior patamar das últimas três temporadas, e prepara promoção para ter casa cheia contra o Cruzeiro, às 21h de sábado, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

A direção confirmou que são 800 novos sócios torcedores desde a chegada do centroavante equatoriano, considerado a principal contratação das últimas temporadas. A comercialização de produtos cresceu 20%, de acordo com os resultados parciais divulgados à imprensa.

O Inter ainda bateu o recorde de visualizações e engajamento nas redes sociais no período entre o anúncio do jogador, em 12 de junho, até a apresentação do atacante, no último dia 26.

O cluebe ainda disponibilizou os números do evento de apresentação de Valencia no Gigantinho. Foram 10.235 torceodres presentes no ginásio e mais de quatro toneladas de alimentos arrecadadas e doadas para os afetados pelo ciclone deste mês no Rio Grande do Sul.

