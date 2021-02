Esporte Inter supera o Vasco por 2 a 0 no São Januário e mantém a liderança

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inter vence o Vasco no São Januário. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

O Vasco não conseguiu superar o líder Internacional, mesmo jogando em casa. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14) em São Januário, o Cruzmaltino foi derrotado por 2 a 0 pela equipe Colorada, que mantém a liderança no certame, com 69 pontos.

Na próxima rodada, o Inter voltará a jogar no Rio de Janeiro, mas contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo (21), às 16 horas. Se vencer, o Colorado conquistará o título brasileiro por antecipação. O Vasco, entretanto, irá a São Paulo pegar o Corinthians, no mesmo dia e horário.

Com 36 pontos e na décima sexta colocação, o Vasco vê sua luta para escapar do rebaixamento ficar ainda mais complicada. A equipe de Luxemburgo não depende de si mesmo para escapar da degola e, portanto, tem de torcer por tropeços do Bahia nas últimas duas rodadas.

Primeiro tempo – O Inter não foi a São Januário a passeio e partiu para cima dos donos da casa desde o início. O Colorado marcava o Vasco em seu campo e em menos de dez minutos já tinha finalizado três vezes.

Sufocado e sem poder de reação, o Vasco sofreu e viu o Inter abrir o placar aos 9 minutos. Moisés cobrou falta da intermediária pela esquerda e levantou na área. Rodrigo Dourado, mesmo cercado pela zaga vascaína, conseguiu acertar o cabeceio e tirar de Fernando Miguel.

O domínio Colorado continuou até à parada técnica, aos 25, mas na volta, o Cruzmaltino começou a equilibrar o jogo, pelo menos na posse de bola. Mas a equipe de Luxemburgo tinha dificuldades na criação das jogadas ofensivas e finalizava pouco.

Segundo tempo – A etapa complementar começou com o Inter mais plantado e esperando o Vasco, que tocava a bola tentando a penetração. A primeira finalização do segundo tempo, entretanto demorou oito minutos para acontecer, numa cabeçada para fora de Talles Magno.

Luxa tentou dar mais qualidade na armação das jogadas e trocou Bruno Gomes por Juninho. O Vasco cercava a área do Inter e tentava encontrar um espaço. O jogo foi ficando dramático para o Cruzmaltino.

Aos 31, Cano é travado com falta por Víctor Cuesta e o juiz marca o pênalti. O VAR confirmou, mas Cano desperdiçou chutando para fora.

O jogo seguiu com o Vasco pressionando, até que Thiago Galhardo selou a vitória para o Inter aos 50 minutos, com um chute colocado no canto de Fernando Miguel.

Ficha técnica

Vasco (0): Fernando Miguel, Léo Matos (Yago Pikachu), Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes (Juninho), Leo Gil, Carlinhos e Martín Benítez; Talles Magno e Germán Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Internacional (2): Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenílson, Praxedes (Nonato), Caio Vidal (Thiago Galhardo) e Maurício (Rodrigo Lindoso); Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Bruno Gomes (Vasco); Maurício, Rodinei, Víctor Cuesta, Moisés, Marcelo Lomba, Thiago Galhardo (Inter)

Gols: Rodrigo Dourado, aos 9 min do 1º tempo; Thiago Galhardo, aos 50 min do 2º tempo (Inter).

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte