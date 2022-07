Inter Inter tem desfalque de meio campista para os jogos contra América-MG e Athletico-PR

O Internacional treinou na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, visando o confronto contra o América-MG, na segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Estevão.

O atleta já não havia participado das atividades da última quarta-feira, com sintomas gripais. Hoje, o clube confirmou que o jogador testou positivo para Covid-19, e ficará fora não só da partida de segunda, como também do jogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, marcado para o próximo sábado.

Na temporada, o meia soma 6 jogos, todos saindo do banco, e 1 gol. Marcado contra o 9 de Outubro, na vitória colorada por 5 a 1.

