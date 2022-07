Sem espaço no Inter, Léo Borges acerta com equipe da Polônia

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Inter segue recolocando no mercado jogadores que não serão aproveitados. Léo Borges, que voltou de empréstimo do Porto B, acertou com Pogón Szczecin, da Polônia. O lateral-esquerdo assinou com o clube polonês até maio de 2025.

O Pogón será o terceiro clube na carreira do jogador de 21 anos. No período em Portugal, ele participou de 19 partidas, com quatro assistências.

O lateral estava emprestado ao Porto B, assim como Peglow. O atacante também será aproveitado por Mano Menezes e acabou cedido ao Atlético-GO para defender o time no restante do Brasileirão.

Atualmente, Mano Menezes conta com Renê, Moisés, Thauan Lara e Paulo Victor para a posição. No período de Beira-Rio, Léo Borges disputou 16 partidas. O lateral-esquerdo tinha contrato com o clube gaúcho até o final da próxima temporada.

O Colorado já liberou nove jogadores nos últimos dias. O também lateral-esquerdo Natanael finalizou o contrato e avalia ofertas para definir o seu novo clube.

Bruno Méndez retornou ao Corinthians, enquanto Tiago Barbosa acertou com o CSKA 1948 Sofia, da Bulgária, e Rodrigo Dourado foi negociado com o San Luís, do México.