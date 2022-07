Inter Inter se reapresenta visando confronto diante do América-MG; Sóbis e Taffarel são visitas ilustres

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O colorado agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter se reapresentou na manhã desta quinta-feira (07), no CT Parque Gigante, depois da goleada histórica diante do Colo-Colo por 4 a 1, na última terça-feira (05), pela Sul-Americana. O colorado agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, em que enfrenta o América-MG, na próxima segunda-feira (11) , às 20h, no Beira-Rio.

Os jogadores titulares contra os chilenos foram divididos em dois grupos. O primeiro, composto por De Pena, Edenilson, Vitao, Taison, Alemão e Pedro, apenas correu em volta do campo. Já Moledo, Mercado, Moisés e Gabriel realizaram atividades na academia.

O meia Estêvão foi liberado do treinamento devido a sintomas gripais. Os demais atletas realizaram um treino técnico de posse de bola e finalização. Próximo ao fim da atividade, Wanderson apareceu correndo em campo. À reportagem da Rádio Grenal, contou já estar trabalhando desse modo nos últimos dias. O atacante está em processo final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, ocorrida no dia 19 de junho durante a derrota diante do Botafogo por 3 a 2, no Beira-Rio. O departamento médico do clube estima um prazo de recuperação de um mês.

Fora de campo, ex-jogadores do clube marcaram presença. Rafael Sóbis e Taffarel visitaram o centro de treinamento colorado e acompanharam o treinamento. O colorado registrou a presença do ex-atacante em suas redes sociais.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

