Inter Alan Patrick tem lesão confirmada na coxa e desfalca Inter por 4 semanas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Meia é ponto de interrogação até para os confrontos contra o Melgar, pela Sul-Americana. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O meia Alan Patrick voltou a sentir lesão muscular na partida decisiva contra o Colo-Colo, terça-feira (05), na grande virada colorada por 4 a 1. O jogador chegou a marcar o gol de empate do Inter, mas ainda antes do fim do primeiro tempo foi substituído.

O departamento médico do Internacional confirmou nessa quinta (07) a lesão do atleta. Alan Patrick teve constatada lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, e vai desfalcar a equipe por 4 semanas. Pelo prazo de recuperação, o meia é dúvida até para os confrontos pelas quartas de final da Sul-Americana, contra o Melgar-PER. Os jogos estão marcados para os dias 03 (ida no Perú) e 10 (volta no Beira-Rio).

O tempo de recuperação dado pelo Departamento Médico colorado permite que o jogador retorno para o jogo da volta, no Beira-Rio. A velocidade na recuperação do jogador será determinante para saber se o atleta estará ou não à disposição de Mano Menezes.

Alan Patrick tem 11 jogos com a camisa do Inter após o retorno nesta temporada. Atuando como titular, são 10 partidas, apenas contra o Juventude (na estreia) saiu do banco de reservas. A grande crítica ao jogador até aqui tem sido a quantidade de minutos que consegue render em alto nível. Meia tem 631 minutos, atuando em 10 jogos como titular, uma média de 63 minutos por partida.

A partir dos próximos jogos, Taison deve ser o substituto do camisa 10 colorado. Mano Menezes já sinalizou por diversas vezes que entende o camisa 7 como reposição natural a Alan Patrick no Inter, atuando pelo meio e não pelos lados do campo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter