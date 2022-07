Inter Conheça o próximo adversário do Inter na Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Foto: Diego Ramos / One Football

Na noite desta quarta-feira (06), o Inter conheceu o adversário das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a vitória por 2×1 diante do Deportivo Cali, o Melgar classificou e vai enfrentar o time de Mano Menezes na próxima fase da competição internacional.

Localizado na cidade de Arequipa, a mais de mil kilômetros da capital Lima, no Peru, o Foot Ball Club Melgar é bicampeão nacional, sendo o primeiro clube do interior a ser campeão peruano, em 1981, com a segunda conquista acontecendo em 2015. Nesta temporada, o time, que agora vai ser comandado pelo técnico Pablo Lavallén, é líder do Peruanão com 41 pontos.

Na atual Copa Sul-Americana, o Melgar começou logo na primeira fase da competição, no mata-mata que antecedeu a fase de grupos, quando enfrentou o também peruano Cienciano e, com um empate e uma vitória, avançou para o grupo B. Nesta segunda etapa, o time do Peru foi líder diante do Racing, do River Plate do Uruguai e do brasileiro Cuiabá. Em dois jogos contra o time de Mato Grosso, houve uma derrota no Brasil por 2×0 e um triunfo por 3×1 no país vizinho.

Agora, nas oitavas de final, o Melgar avançou sobre o Deportivo Cali, da Colômbia, com um empate em Cali e uma vitória no Peru. O time ainda tem o artilheiro da Copa Sul-Americana, o atacante Cuesta, com 8 gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

