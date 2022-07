D’alessandro, Alisson e William estiveram no Beira-Rio na virada história do Inter

Os três ex-jogadores do clube estavam no camarote do ex-camisa 10

Pouco mais de 40 mil pessoas estiveram presente no Beira-Rio na noite da última terça-feira (05) e acompanharam a vitória histórica do Inter diante do Colo-Colo por 4×1, que culminou com a classificação dos colorados para a próxima fase da Sul-Americana. Entre os diversos rostos, três despertaram a euforia da torcida: D’alessandro, Alisson e William.

“Que noite especial no Gigante!”, escreveu o goleiro do Liverpool em suas redes sociais. Ele estava com a família, e levou pela primeira vez os filhos Helena e Mateo ao Beira-Rio. “Muito emocionante poder trazer meus filhos pra conhecer o clube do coração”, escreveu.

Ex-jogadores do clube, os três estavam no camarote do argentino, já aposentado. Alisson está em Porto Alegre para passar as férias. Já O lateral-direito está livre no mercado e, em suas redes socias, frequentemente sinaliza o desejo de retornar ao time do coração.