Inter "Virada histórica", assim Mano Menezes avaliou a classificação colorada na Sul-Americana

6 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Com a vitória de 4 a 1 sobre o Colo-Colo, o Inter reverteu o placar do jogo de ida e esta classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Antes da partida, foi realizada a ação Ruas de Fogo, para apoiar a equipe. Com a bola rolando, mas de 40 mil torcedores estiveram presentes no Beira-Rio. A importância do apoio das arquibancadas foi um dos temas abordados na coletiva concedida pelo treinador Mano Menezes e pelo atacante Pedro Henrique, autor do último gol colorado na partida.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao torcedor, que compareceu e nos ajudou até o final. Nós falamos hoje que era pra nos entregarmos até o fim, e o grupo entendeu isso e conseguimos essa virada histórica…( )Foi importante principalmente pelo torcedor. Após alguns percalços que aconteceram na temporada, esse jogo foi para demonstrar força à eles”, afirmou o técnico colorado, sobre a importância da atuação do torcedor para a remontada da equipe.

Sobre o Ruas de Fogo, Pedro Henrique relatou que a ação mexeu com os jogadores e serviu para motivar ainda mais. “Aquela chegada mexeu conosco. Joguei no futebol turco, que usa muito sinalizador, mas igual hoje eu nunca vi. Sentimos os torcedores batendo no ônibus e isso com certeza nos motivou. Espero que façam mais vezes.”

Falando de dentro do campo, Mano destacou que a equipe chilena, mesmo tendo sido eliminada da Libertadores, era forte e postulante ao título. “Nós eliminamos um adversário com cacife de ser campeão. Eu sei que o Colo-Colo se preparou para tentar ser campeão da Sul-Americana”. A posição de centroavante também foi tema da entrevista. O treinador colorado explicou a escalação de Alemão. “Minha escolha por ele foi obvia. Íamos jogar em casa, precisávamos reverter. As vezes ele tem dificuldades, mas tem feito gols e é da posição. Vamos dando confiança e respeito aos jogadores.”

O próximo compromisso do Inter é na segunda-feira, 11, às 20h, no Beira-Rio, contra o América Mineiro.

