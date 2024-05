Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre estuda a construção de “cidade” para desabrigados

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O projeto deve ser apresentado oficialmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira. Foto: Julio Ferreira/PMPA O projeto deve ser apresentado oficialmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre estuda construir uma “cidade provisória” para atender famílias desabrigadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas semanas. A ideia, ainda em fase de discussão, é acolher cerca de 10 mil pessoas em estruturas provisórias.

Segundo autoridades envolvidas no projeto, a estrutura poderia ser erguida no Complexo Porto Seco. As moradias seriam montadas no local planejado para receber desfiles de carnaval na cidade.

Entre integrantes da prefeitura, há quem defenda que a segurança da “cidade” seja realizada, robustamente, por integrantes das Forças Armadas.

A defesa é pela aplicação de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que permite o uso de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na segurança pública do Estado. A utilização do aparato militar, no entanto, enfrenta resistência por parte do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O projeto deve ser apresentado oficialmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (15), durante visita de uma comitiva presidencial ao Estado gaúcho. Opositores ao projeto defendem, em vez disso, a adoção de aluguéis sociais em moradias vazias. Um levantamento interno da prefeitura aponta a existência de 100 mil imóveis desse tipo, após as tempestades.

