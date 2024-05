Rio Grande do Sul Governador gaúcho visita áreas atingidas pelas enchentes em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Leite afirmou que é o início de uma série de visitas a cidades do interior e disse que o foco agora é na restruturação. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caxias do Sul

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite sobrevoou, na tarde desta terça-feira (14), as áreas alagadas do município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde 9 pessoas já morreram por conta das chuvas e pelo menos uma mulher está desaparecida desde que foi levada pela correnteza.

O sobrevoo foi feito ao lado do prefeito da cidade Adiló Didomenico. Leite afirmou que é o início de uma série de visitas a cidades do interior e disse que o foco agora é na restruturação.

“A minha vinda a Caxias do Sul é para, além de ver in loco, buscar acertar com o prefeito encaminhamentos e entender as demandas locais e da Serra Gaúcha, dar início à minha incursão pelo interior do estado, porque não estávamos em condições de fazer isso, em função das chuvas e da logística. Todos os equipamentos e helicópteros estavam dedicados, até aqui, fundamentalmente para resgates e entrega de mantimentos”, disse.

A gente espera que esse final de semana tenha sido o último repique dessas chuvas mais fortes e possamos colocar força, fôlego na recuperação da infraestrutura para a vida voltar ao normal o quanto antes.

O governador afirmou ainda que a visita a Caxias teve outra questão estratégica: entender a possibilidade de o aeroporto da cidade receber uma demanda maior de voos, represados por conta da interdição do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ainda sem data para ser reaberto. Leite fez, inclusive, uma projeção para o inverno, a alta temporada na região da Serra Gaúcha.

“O Aeroporto de Porto Alegre deve ficar por algum tempo fechado até conseguir retornar os serviços e estamos trabalhando para que nossos aeroportos do interior possam ter a capacidade de voos ampliada. O governo federal também está se mobilizando para isso. São ações emergenciais em aeroportos que têm estrutura, recebendo o maior número de voos possível para que as cidades não sofram ainda mais com o impacto das chuvas, estejam prontas para receber turistas de novo na alta temporada de inverno, com conforto, segurança, garantindo melhor atendimento”, disse.

Mais de 260 famílias do bairro Galópolis, o mais prejudicado pelas chuvas na cidade, estão fora de suas casas. A região está em alerta devido a duas rachaduras e movimentações de terra em suas encostas. As ruas abaixo ainda estão totalmente bloqueadas para o trânsito e com casas evacuadas. Segundo a prefeitura, não há previsão de liberação e retorno das pessoas para suas moradias. Eduardo Leite também comentou sobre o que viu durante o sobrevoo.

“Sobrevoamos a zona rural do município, há muitas comunidades afetadas, com infraestrutura comprometida. É uma região forte produtora de hortifrutis granjeiros, que precisa dessa estrutura para poder destravar o escoamento dessa produção e, assim, reduzir os transtornos e problemas para toda a comunidade. E a gente lamenta as perdas de vidas por conta desses deslizamentos, então, é especialmente importante manter as pessoas em alerta”, acrescentou o governador.

“A extensão dos danos é enorme no Estado: Região Central, dos Vales, Serra, Região Metropolitana, Sul. Vamso ter que olhar para as questões críticas e conduzir planos de trabalho específicos”, finalizou.

