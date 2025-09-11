Esporte Inter tem quatro jogadores pendurados para encarar o Palmeiras

Rochet foi poupado do último jogo da seleção uruguaia por conta de dores no joelho. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter enfrentará o Palmeiras neste sábado (13), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro atletas com dois cartões amarelos e, caso sejam punidos, desfalcarão a equipe no Gre-Nal 447. Estão pendurados Aguirre, Juninho, Gustavo Prado e Clayton Sampaio. Os dois primeiros titulares de Roger Machado e que atuam no setor defensivo. Wesley integrava a lista, mas acabou vendido ao Al-Rayyan, do Catar.

Na busca pelos três pontos, a equipe treinada por Roger Machado pode ter o reforço de meia Bruno Tabata. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o atleta voltou aos treinos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e está novamente à disposição do técnico Roger Machado. Victor Gabriel deve entrar na lateral esquerda na vaga de Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O goleiro Sergio Rochet, peça fundamental da defesa colorada, voltou da Seleção do Uruguai com dores no joelho e preocupava a equipe técnica. No entanto, de volta a Porto Alegre, Rochet treinou normalmente nessa quinta-feira. Contudo, o gramado sintético do Allianz Parque aumenta a preocupação, já que tende a agravar impactos em jogadores lesionados.

O técnico Roger Machado ainda tem o treino desta sexta-feira (12), antes da viagem a São Paulo para confirmar a escalação.

Palmeiras e Inter se enfrentam no próximo sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

