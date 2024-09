Inter Inter tem venda de zagueiro encaminhada para clube dos Emirados Árabes

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Igor Gomes desfalca o Inter em partida contra o Bahia para realizar exames Foto: Ricardo Duarte/Inter Igor Gomes desfalca Inter em partida contra o Bahia para realizar exames. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O zagueiro Igor Gomes, de 23 anos, está em negociação avançada com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador não ficará a disposição para a partida deste domingo (29), contra o Vitória, pelo Brasileirão, para concluir exames médicos e burocracias.

Igor Gomes, que disputou 63 jogos pelo Inter, será vendido por US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões), mas o Colorado ficará com US$ 4,5 milhões (R$ 24,4 milhões).

O atleta é mais um na lista de desfalques do técnico Roger Machado. Rogel, que saiu ainda no primeiro tempo do empate contra o Bragantino no último domingo, também ficará de fora da partida e Gabriel Mercado, que rompeu o ligamento do joelho e só retorna aos gramados na metade de 2025.

O Inter enfrenta o Vitória neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30min, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado está na oitava colocação da tabela com 42 pontos, e seu adversário na 16° posição da tabela com 28 pontos.

