Grêmio Soteldo fica fora de jogo entre Grêmio e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Soteldo não viajou e desfalca o Grêmio no Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Soteldo não viaja e desfalca Grêmio no Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O venezuelano Soteldo não viajou com a equipe para Brasília enfrentar o Botafogo na noite deste sábado (28). O atacante permaneceu em Porto Alegre por conta de desgaste físico. Aravena e Nathan Fernandes são opções para substituir o jogador.

Mesmo com a suspensão, Renato Portaluppi viajou com a delegação para o local do jogo, porém o técnico não poderá ir ao estádio.

A escalação pode conter mudanças, com a volta de Kannemann no sistema defensivo para provável dupla com Gustavo Martins, e como dito por Renato, Monsalve e Cristaldo não devem mais iniciar partidas juntos, o que abre uma vaga no meio de campo que pode ser preenchida por Edenílson.

O Grêmio enfrenta o Botafogo neste sábado, às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília. O Tricolor ainda está próximo da zona de rebaixamento, em 14° lugar com 31 pontos. Seu adversário é o líder do campeonato com 56 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/soteldo-fica-fora-de-jogo-entre-gremio-e-botafogo-pelo-campeonato-brasileiro/

Soteldo fica fora de jogo entre Grêmio e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

2024-09-28