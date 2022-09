Inter Inter terá o maior público do futebol feminino brasileiro em jogo contra o Corinthians

17 de setembro de 2022

Expectativa é superior a 40 mil pessoas para o primeiro jogo da final Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter vai bater o recorde de público do futebol feminino brasileiro e, de quebra, pode superar a marca do time masculino em 2022. A torcida esgotou os ingressos para a primeira partida da final do Brasileirão na manhã deste sábado (17). Horas mais tarde o clube liberou um lote extra com cinco mil entradas.

O maior público em um jogo das Gurias Coloradas ocorreu contra o São Paulo. Foram 7.025 pessoas presentes no Beira-Rio, em Porto Alegre. A expectativa para a primeira partida da final contra o Corinthians é superior a 40 mil torcedores. A bola rola neste domingo (18), às 11h, no estádio Beira-Rio.

O maior público do estádio colorado no ano foi na eliminação para o Melgar nas quartas de final da Sul-Americana. Na oportunidade, 43.191 acompanharam o empate por a 0 a 0 e a eliminação nos pênaltis.

