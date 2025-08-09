Sábado, 09 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025
Com 21 pontos em 17 jogos, o Inter ocupa a 13ª posição no Brasileirão e tenta se recuperar após a eliminação na Copa do BrasilFoto: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter deve ter novidades na escalação para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (9), às 18h30min, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além das ausências já confirmadas de Vitão, suspenso, e dos lesionados Gabriel Mercado e Carbonero, o técnico Roger Machado deve realizar outras alterações na equipe, visando preservar jogadores para o confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (13), contra o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Na defesa, Victor Gabriel deve retornar ao time no lugar de Mercado, formando dupla com Clayton Sampaio, que entra na vaga de Vitão. No ataque, Vitinho assume o posto de Carbonero. Outros atletas também podem ser poupados: Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick são os nomes mais cotados para ficarem fora da partida. Com isso, Alan Benítez, Luis Otávio, Alan Rodríguez e Bruno Tabata devem ganhar espaço entre os titulares.
A provável escalação do Inter para o duelo em Bragança Paulista tem Rochet; Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Rodríguez e Tabata; Vitinho, Rafael Borré (ou Ricardo Mathias) e Wesley.
O Colorado chega ao jogo ocupando a 13ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados em 17 partidas — resultado de cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. A equipe tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil e uma sequência de resultados negativos no Brasileirão.
Com mudanças na escalação e foco dividido entre o Brasileirão e a Libertadores, o Inter busca reencontrar o bom desempenho e somar pontos importantes fora de casa.