Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Equipe colorada encara o Fluminense neste domingo (22), às 18h15, no Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Sem Abel Braga, fora por COVID-19, o Inter retornou aos treinos, na tarde dessa sexta-feira (20). os auxiliares Leomir de Souza e Osmar Loss coordenaram o trabalho no CT Parque Gigante. Os jogadores que atuaram contra o América-MG fizeram atividades físicas na academia e depois no gramado. Enquanto o restante do grupo fez treinamento técnico e tático.

O zagueiro Rodrigo Moledo voltou a treinar com o elenco depois de semanas se recuperando de uma lesão. Já Patrick e Nonato testaram negativo para a Covid-19 e voltaram às atividades. Enquanto os goleiros Daniel e Keiller testaram positivo e estão afastados.

O Inter tem pela frente o Fluminense, do técnico Odair Hellmann, no próximo domingo (22), às 18h15, no Beira-Rio. Vice-líder da competição, uma vitória pode colocar o Inter de volta na ponta da tabela.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

