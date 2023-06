Inter Inter treina em Curitiba após vitória, e Wanderson segue como dúvida para pegar o América-MG no Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Inter e América-MG se enfrentam no domingo (25), às 18h30min, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão

Depois de vencer o Coritiba por 1 a 0, o Inter voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (23), em Curitiba, e deu início à preparação para o duelo com o América-MG pelo Campeonato Brasileiro. Wanderson segue como dúvida. De olho na Libertadores na próxima semana, o técnico Mano Menezes pode escalar time misto em Belo Horizonte.

A atividade ocorreu com portões fechados no CT do Caju, que pertence ao Athletico. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Couto Pereira fizeram exercícios regenerativos na academia. Os demais realizaram um trabalho com bola no gramado.

Pelas imagens disponibilizadas pelo clube nas redes sociais, 12 atletas participaram da movimentação com bola: Keiller, Emerson Júnior, Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández, Thauan Lara, Matheus Dias, Campanharo, Baralhas, Gabriel Barros, Lucca e Alemão.

Inter e América-MG se enfrentam no domingo (25), às 18h30min, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 8ª posição, com 17 pontos, dois atrás do São Paulo, primeiro time no G-6. O rival mineiro é o 18º colocado, com oito pontos, quatro atrás do 16º.

