Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Com gols de João Bezerra, artilheiro da competição, o Colorado abriu vantagem na disputa pela vaga na decisão Foto: Rafaela Frison/Inter Com gols de João Bezerra, artilheiro da competição, o Colorado abriu vantagem na disputa pela vaga na decisão. (Foto: Rafaela Frison/Inter) Foto: Rafaela Frison/Inter

O Inter largou na frente na semifinal do Gauchão Sub-15. Nos primeiros 90 minutos da decisão, venceu o Grêmio por 2 a 0. O jogo foi realizado na manhã desse sábado (31), na Morada dos Quero-Queros. Com gols de João Bezerra, artilheiro da competição, o Colorado abriu vantagem na disputa pela vaga na decisão.

O clássico iniciou de forma equilibrada, com ambas as equipes buscando o ataque. Logo nos primeiros 15 minutos, Renato Hyan quase abriu o placar para o Inter com um chute de perna esquerda de dentro da área, mas a bola passou ao lado do gol.

A pressão colorada surtiu efeito aos 23 minutos, quando João Bezerra aproveitou um erro na saída de bola do Grêmio e, com tranquilidade, colocou o Inter na frente. O Inter continuou pressionando, e aos 30 minutos, Bezerra teve outra grande chance, mas o goleiro gremista conseguiu evitar o segundo gol com uma excelente defesa após um cabeceio.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou disposto a buscar o empate e quase conseguiu aos 7 minutos, quando Richard subiu mais alto que a defesa colorada, mas cabeceou para fora. A resposta do Inter veio logo em seguida. Aos 8 minutos, Nilo avançou pelo lado direito e cruzou para a área. A defesa do Grêmio tentou afastar, mas João Bezerra, atento, completou para o fundo das redes, ampliando a vantagem colorada.

Com o 2 a 0 no placar, o Inter passou a administrar o jogo, mas sem deixar de buscar o ataque. Aos 21 minutos, a defesa colorada foi exigida novamente, e Nilo salvou em cima da linha após uma investida perigosa do Grêmio. Aos 30 minutos, Arezi foi derrubado na área em um lance que gerou reclamações por parte do Inter, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Com o resultado, o Internacional vai para o segundo jogo com a vantagem do empate ou podendo perder de um gol de diferença para garantir a classificação à final do Gauchão Sub-15. A partida de volta está marcada para o próximo sábado (7), às 15h, no CT Eldorado.

2024-08-31