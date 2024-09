Grêmio CBF confirma data de jogo atrasado do Grêmio contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro

O time gaúcho tem ainda outro jogo atrasado, diante do Atlético-MG, pela 6ª rodada Foto: Divulgação/Grêmio

Um dos jogos atrasados do Grêmio no Campeonato Brasileiro foi reagendado. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou que o duelo com o Criciúma, pela 5ª rodada, ocorrerá no dia 25 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, na Arena.

O confronto deveria ter sido realizado em 5 de maio, em Porto Alegre. Porém, o Campeonato Brasileiro foi paralisado por duas rodadas em virtudes das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

O time gaúcho tem ainda outro jogo atrasado, diante do Atlético-MG, pela 6ª rodada. Esse, no entanto, ainda sem data marcada, visto que o Galo segue na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores.

Neste domingo (1º), o Grêmio retorna à Arena depois de mais de quatro meses. A equipe recebe o mesmo Atlético-MG, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão.

