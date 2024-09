Grêmio Grêmio encerra os trabalhos para voltar a atuar na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

A partida pela 25ª rodada marca a volta do Grêmio como mandante na Arena, após as enchentes do mês de maio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio finalizou, na manhã deste sábado (31) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, os preparativos para encarar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A partida pela 25ª rodada marca a volta do Grêmio como mandante na Arena, após as enchentes do mês de maio, e está marcada para as 11h deste domingo (1º).

O grupo de atletas começou os trabalhos no campo com o aquecimento orientado pelos profissionais da preparação física, sob supervisão de Mário Pereira, enquanto os goleiros faziam os trabalhos específicos junto ao preparador Mauri Lima. Na sequência, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico e tático com foco no adversário. Por fim, o tradicional rachão de véspera de jogos fechou a sessão no CT.

O Grêmio ocupa a 14ª colocação da tabela com 27 pontos somados. Em caso de vitória, ultrapassa o próprio Galo, que está em nono com 30 pontos até o momento. Depois dessa partida, por conta das datas FIFA, o Tricolor só voltará a jogar no dia do aniversário do Clube, 15 de setembro, diante do Bragantino em Bragança Paulista.

