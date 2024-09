Mundo Kamala Harris pressiona Donald Trump para que microfones permaneçam ligados por todo debate nos Estados Unidos

31 de agosto de 2024

"Donald Trump está se rendendo aos seus assessores que não o deixam debater com um microfone ao vivo", publicou a vice-presidente nas redes sociais

A vice-presidente americana Kamala Harris continuou a pressionar, neste sábado (31), por microfones abertos no primeiro debate presidencial contra o ex-presidente Donald Trump.

“Donald Trump está se rendendo aos seus assessores que não o deixam debater com um microfone ao vivo. Se sua própria equipe não tem confiança nele, o povo americano definitivamente não pode”, disse Harris em um post no X (antigo Twitter).

“Estamos concorrendo à Presidência dos Estados Unidos. Vamos debater de forma transparente — com os microfones ligados o tempo todo”, ela acrescentou.

A CNN informou anteriormente que a ABC News pretende silenciar os microfones de Trump e Kamala enquanto seu oponente fala, de acordo com uma cópia das regras formais, mas a campanha de Harris continua resistindo ao último ponto de discórdia.

Embora a campanha de Trump tenha aceitado as regras que regem o confronto de 10 de setembro, a campanha de Kamala disse que continua em discussões com a rede sobre a questão do microfone.

Durante um evento na Virgínia na segunda-feira, Trump disse isso sobre os microfones: “Nós concordamos com as mesmas regras, não sei, não importa para mim, eu provavelmente preferiria tê-lo ligado, mas o acordo era que seria o mesmo da última vez.”

Nos bastidores, a campanha de Trump continuou a defender as regras que já haviam concordado com a ABC. Trump então disse em uma postagem do Truth Social na terça-feira que as regras seriam as mesmas do debate da CNN contra o presidente Joe Biden. Isso levou Kamala a provocar Trump dizendo que seus assessores estão ignorando sua decisão.

