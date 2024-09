Brasil Setembro deve ter temperaturas acima da média e pouca chuva na maior parte do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

As temperaturas variam consideravelmente ao longo de setembro na Região Sul Foto: Alex Rocha/PMPA As temperaturas variam consideravelmente ao longo de setembro na Região Sul. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O mês de setembro deve ter uma combinação de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média na maior parte do Brasil.

Segundo a Climatempo, as temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3°C e 5°C em grande parte da Região Central do País, incluindo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Oeste de São Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, Sul do Amazonas, Centro-Sul do Pará, Leste do Acre e Oeste do Maranhão.

“A previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia”, informou a Climatempo.

Região Sul

As temperaturas variam consideravelmente ao longo de setembro na Região Sul. Embora o ar frio ainda cause períodos de baixas temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os picos de calor estão se tornando mais frequentes. Há também a possibilidade de ondas de calor no Norte e Oeste do Paraná.

Previsão para Porto Alegre

A Capital gaúcha começa o novo mês, neste domingo (1°), com temperaturas entre 14°C e 19°C e previsão de pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde, conforme a Climatempo.

Nesta segunda (2), os termômetros ficam entre 11°C e 21°C, com sol em meio a muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Na terça (3), a mínima será de 10°C, e a máxima, de 25°C, com sol e névoa ao amanhecer.

Primavera

A primavera, conhecida como a estação da flores, começará no dia 22 de setembro, deixando para trás o inverno, que castigou os gaúchos com intensas ondas de frio.

Setembro deve ter temperaturas acima da média e pouca chuva na maior parte do Brasil

