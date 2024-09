Inter Inter apresenta o lateral direito Nathan

31 de agosto de 2024

"O Inter é um time gigantesco. Fico feliz demais com a oportunidade de vestir essa camisa e representar a torcida", disse Nathan

O lateral direito Nathan foi apresentado oficialmente pelo Inter na manhã deste sábado (31), na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Contratado por empréstimo até junho de 2025, o atleta de 22 anos teve passagens por clubes como Vasco da Gama, Boa-Vista (Portugal), Santos e Famalicão (Portugal).

O diretor-executivo do Inter, André Mazzuco, ressaltou a qualidade do camisa 23 e contou que já teve a oportunidade de trabalhar com o atleta. “Trabalhei com o Nathan no seu processo de passagem da base para o profissional no Vasco. É um menino com potencial muito grande e qualidades interessantes para compor nosso elenco”, declarou.

“O Inter é um time gigantesco. Fico feliz demais com a oportunidade de vestir essa camisa e representar a torcida”, disse Nathan. “Evoluí muito nos últimos anos. Fui muito feliz no futebol português, e venho para o Inter com essa mentalidade, de jogar muitos jogos e contribuir dentro de campo”, prosseguiu o atleta.

