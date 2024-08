Dicas de O Sul Parada de Luta LGBT+ de Porto Alegre será realizada no domingo

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

O evento, que deve reunir milhares de pessoas, contará com cinco trios elétricos. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Após ser adiada em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, a Parada de Luta LGBT+ de Porto Alegre será realizada no domingo (1°). Tradicionalmente, o evento ocorre no domingo mais próximo ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho.

A concentração acontecerá a partir das 12h no Parque da Redenção. A saída da

caminhada está prevista para as 15h. O evento contará com cinco trios elétricos, que seguirão em direção à Usina do Gasômetro, onde estará montada a estrutura do palco e por onde passarão mais de 40 artistas, autoridades e ativistas.

Simultaneamente à concentração e caminhada, a partir das

12h, no palco montado na Orla do Guaíba, será realizado o Festival de Bandas da Diversidade, apresentado por Gaby Quadras e MC Lary.

A 17ª edição da maior Parada do Estado e terceira maior do Brasil tem como tema neste ano “Solidariedade à Diversidade”. Anualmente, a Parada é ponto de recolhimento de doações para a Campanha do Agasalho. Desta vez, em virtude dos eventos climáticos de maio, serão recebidas doações de alimentos não perecíveis para encaminhamento a ONGs e instituições de apoio aos desabrigados e atingidos pela catástrofe.

