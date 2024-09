Inter Na Serra, Inter enfrenta o Juventude pelo Brasileirão neste domingo

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A preparação para a partida chegou ao fim na manhã deste sábado (31) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre Foto: Ricardo Duarte/Inter Será o sétimo confronto entre os times na temporada.(Foto: Fernando Alves/EC Juventude) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter tem pela frente mais um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1º), o Colorado enfrenta o Juventude, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, pela 25ª rodada da competição nacional. Será o sétimo confronto entre os times na temporada.

Em relação ao último jogo, o treinador Roger Machado não terá a dupla de zaga. Mercado e Rogel estão suspensos e ficam de fora. Já Nathan e Clayton Sampaio, anunciados nos últimos dias, estão aptos e podem ficar à disposição da comissão.

A equipe colorada ganhou retornos importantes nas últimas rodadas, como do meia Alan Patrick e do centroavante Borré. O goleiro Rochet, que cumpriu suspensão no meio de semana, também volta. O zagueiro Rogel, expulso contra o Cruzeiro, dará lugar a Vitão. O restante do time não deve apresentar muitas mudanças, com a dúvida entre Gabriel Carvalho e Alan Patrick no meio-campo.

Embalado após a vitória sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, o time jaconero quer reencontrar a vitória no Brasileirão para retornar à zona de classificação da Copa Sul-Americana. Suspensos, o zagueiro Zé Marcos e o meia Nenê desfalcam o Juventude. Rodrigo Sam forma zaga ao lado de Danilo Boza e Jean Carlos assume na meia. O volante Jadson reassume a titularidade no meio de campo, depois de dois jogos suspenso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/na-serra-gaucha-inter-enfrenta-o-juventude-pelo-brasileirao-neste-domingo/

Na Serra, Inter enfrenta o Juventude pelo Brasileirão neste domingo

2024-08-31