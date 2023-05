Esporte Inter vence o Milan de novo e volta a uma final da Liga dos Campeões após 13 anos

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Lautaro Martínez marcou o gol da vitória aos 28 minutos do segundo tempo e ficou com o prêmio da partida. (Foto: Reprodução)

Depois de 13 anos, a Inter de Milão está de volta a uma final de Champions League. Nessa terça-feira (16), no San Siro, a equipe comandada por Simone Inzaghi venceu o Milan novamente pela semifinal, desta vez por 1 a 0, e assegurou vaga na decisão do dia 10 de junho, na Turquia. Lautaro Martínez marcou o gol da partida com assistência de Lukaku, que saiu do banco no segundo tempo.

Quem vem?

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra, para decidirem a outra vaga na final – na ida, ficaram no 1 a 1 no Santiago Bernabéu. A Inter, que foi para o jogo dessa terça com vantagem de dois gols sobre o maior rival, não chegava a uma decisão desde a temporada 2009/2010, quando, comandada por José Mourinho, bateu o Bayern de Munique.

O homem do jogo

Lautaro Martínez marcou o gol da vitória aos 28 minutos do segundo tempo e ficou com o prêmio da partida. Ele recebeu passe de Lukaku na área e bateu de pé esquerdo, colocando a bola entre Maignan e a trave. O argentino de 25 anos, campeão do mundo no Catar em dezembro, chegou a 25 gols na temporada 2022/2023 – também tem nove assistências.

Momento inédito

Fora da lista de favoritos no início da competição, a Inter de Milão não tem no elenco nenhum jogador que já disputou uma final de Champions League. O fato também é novo para o técnico Simone Inzaghi, que está no cargo desde 2021 e conquistou duas Supercopas da Itália e uma Copa da Itália. Antes, ele só havia treinado a Lazio, onde iniciou a carreira na função em 2016.

O caminho até a final

A Inter avançou como segunda colocada do Grupo C, que teve o Bayern de Munique como líder e ainda contava com Barcelona e Viktoria Plzen. No mata-mata, bateu o Porto nas oitavas de final e o Benfica nas quartas. Nos últimos seis jogos pela Champions, só sofreu gol em um.

Renda recorde

Os dois jogos da semifinal da Champions entre Inter e Milan, no San Siro, registraram as duas maiores rendas da história do futebol italiano. A partida de ida teve arrecadação de 10,5 milhões de euros, e o clássico desta terça superou o número: 12.547.765 milhões de euros (o equivalente a 67,1 milhões de reais).

