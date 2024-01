Inter No Beira-Rio, Inter vence o Avenida por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O gol do Colorado foi marcado na etapa final. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter estreou com vitória no Campeonato Gaúcho deste ano. O Colorado venceu o Avenida por 1 a 0, na tarde deste domingo (21), no Estádio Beira-Rio. Wanderson marcou o único gol da partida no segundo tempo. O jogo foi realizado com portões fechados.

Os visitantes começaram a partida subindo para o ataque. Aos 2 minutos, Felipe Cruz disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para Carlos Henrique chutar de canhota sem força. O goleiro Ivan defendeu.

Dois minutos depois, Hyoran recebeu de Bustos e cruzou de canhota direto para fora. Em seguida, Renê acionou Wanderson nas costas da zaga. O camisa 11 tentou o drible e saiu com bola e tudo.

Aos 13, Renê apareceu pelo meio e abriu o jogo na esquerda. Wanderson dominou e cruzou na área. Ruan Carneiro saiu da meta e ficou com a bola.

Aos 15, Alario recebeu um cruzamento, virou de costas para o gol e ajeitou para trás. Hyoran bateu em cima da zaga.

Dois minutos depois, Valencia recebeu um lançamento, disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. Alario não dominou a bola, e a zaga afastou.

Aos 18, o Avenida perdeu a chance de abrir o placar. Carlos Alberto recebeu na área e tocou para trás. Carlos Henrique chutou de canhota por cima do gol.

O Inter tinha mais posse de bola, trocava passes à procura dos espaços, mas não conseguia criar situações de gol. O Avenida se defendia e apostava nos contra-ataques.

Aos 23, Renê perdeu a bola, proporcionando um contra-ataque aos visitantes. Felipe Cruz arriscou de fora da área, por cima da meta.

Aos 30, Bustos finalizou de fora da área, e Ruan defendeu sem dar rebote.

Aos 37, o Avenida chegou com perigo em um contra-ataque rápido. Bruno Camilo soltou uma bomba, e Ivan espalmou.

Aos 45, os visitantes quase abriram o placar. Ivan saiu mal do gol, e Dadalt desviou de cabeça para fora.

Segundo tempo

O Inter começou o segundo tempo com outro goleiro. Ivan foi substituído por Anthoni no intervalo após sofrer uma entorse no joelho direito.

Aos 2 minutos, Valencia tocou de cabeça para dentro da área, Aránguiz ajeitou para Alario, que não conseguiu dominar.

Aos 6, Renê cruzou na medida para Bruno Henrique, que apareceu livre entre os zagueiros, mas finalizou para fora e perdeu a chance de abrir o placar.

Dois minutos depois, Alan Cardoso avançou pela esquerda e cruzou por baixo. Robert Renan tocou para trás, e Anthoni deu um tapa na bola para evitar o gol contra, salvando o Colorado.

Aos 17, Valencia girou e bateu de pé direito. A bola desviou e saiu para escanteio.

O Inter abriu o placar aos 24 minutos, com Wanderson. Renê recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave. Valencia ganhou do zagueiro e desviou de cabeça para o meio da área. Wanderson apareceu livre e cabeceou para o fundo do gol.

O Avenida saiu em busca do empate, deixando espaços na defesa. Aos 35 minutos, Hélio Paraíba ganhou dos zagueiros e desviou de cabeça para fora.

Aos 39, o Inter respondeu. Vitão lançou a bola buscando Pedro Henrique, mas Ruan saiu do gol e ficou com ela.

Dois minutos depois, os donos da casa quase ampliaram o placar. O Avenida saiu jogando errado. Bustos recuperou, passou para Hyoran, que dominou na área e chutou na rede pelo lado de fora. A partida seguiu até os 49 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-vence/

No Beira-Rio, Inter vence o Avenida por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

2024-01-21