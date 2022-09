Inter Inter x Bragantino: confira escalações, desfalques e arbitragem no jogo no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Em segundo lugar na tabela com 49 pontos, o Colorado tenta encurtar a distância para o Palmeiras, que está em oito Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (28). A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, será disputada às 21h45min.

Em segundo lugar na tabela com 49 pontos, o Colorado tenta encurtar a distância para o Palmeiras, que está em oito. Invicto há seis partidas no nacional, com duas vitórias consecutivas, os gaúchos miram manter o embalo e a liderança do returno.

O Bragantino está em 13º com 34. O Massa Bruta, que não ganha há quase dois meses (a última vitória ocorreu em 31 de julho, quando derrotou o Juventude por 1 a 0), tenta quebrar a sequência negativa de sete jogos, com três derrotas e quatro empates.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Mano Menezes

O Colorado volta a mudar a escalação. Bustos cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Igor Gomes fará a estreia. Daniel, em recuperação de trauma no olho direito, segue fora. Keiller terá uma sequência no gol. Pedro Henrique, autor de dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, recebe nova oportunidade.

Provável Inter: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Carlos de Pena), Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Quem está fora: Bustos (suspenso), Johnny (convocado para a seleção dos EUA) e Daniel (em recuperação de trauma no olho direito)

Pendurados: Taison, Alan Patrick, Liziero, Johnny, Thauan, Mercado, Gabriel, Kaique Rocha, Keiller e Mauricio

Bragantino – técnico: Maurício Barbieri

O atacante Alerrandro, titular do Massa Bruta, é desfalque. O jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Goiás, na última rodada, e vai desfalcar o Massa Bruta, pelo menos, nos jogos contra o Inter e o Flamengo. Para a vaga dele, Werik Popó e Carlos Eduardo são as opções. No meio, há a possibilidade da entrada de Hyoran no lugar de Eric Ramires.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Popó (Carlos Eduardo).

Quem está fora: Alerrandro (lesão no posterior da coxa esquerda), Bruninho (entorse no joelho direito), Jan Hurtado (posterior da coxa esquerda) e Gabriel Novaes (dores na coxa esquerda).

Pendurados: Aderlan, Léo Realpe, Raul, Sorriso e o técnico Maurício Barbieri.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães – FIFA/RJ

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro – FIFA/RN

