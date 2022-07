Esporte Internacional derrota o São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

Bia e Mileninha marcaram na vitória colorada. (Foto: CBF)

A vantagem foi colorada na partida de ida da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. As Gurias do Internacional superaram o São Paulo, neste sábado (02/07), em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 0. Bia e Mileninha marcaram os gols da vitória do Internacional, que defenderá a vantagem daqui a sete dias, fora de casa, na finalíssima nacional. Para que o São Paulo erga a taça e se consagre campeão, será necessária uma vitória por, pelo menos, 3 a 0.

Campeã brasileira sub-17 no último mês de maio, finalista do Sub-20 após golear o Grêmio por um agregado de 8 a 0 nas semifinais e vice-líderes do Nacional adulto, as Gurias colocaram todas suas valências à prova no gramado do Sesc. Além de nomes já carimbados na base colorada, como as também juvenis Guta, Mai e Pri, o técnico David da Silva escalou um time reforçado por atletas profissionais. Entre elas, Duda Sampaio, recentemente convocada pela técnica Pia Sundhage para a disputa da Copa América Feminina.

Muito mais ofensivas, as Gurias exigiram uma primeira defesa da goleira Marcelle aos 10, quando Carol ficou com o rebote de corte parcial da zaga paulista e finalizou de direita, com curva. O lance empolgou a torcida, que empurrou o Inter ainda mais para cima. Logo, Mileninha também assustou. Aos 13, a camisa 10 cortou a marcação em bonito drible de letra e tentou servir Priscila, mas abusou da força.

Segundo tempo

O gol que teimou em não sair no primeiro tempo foi festejado logo na volta do intervalo. Aplicadas e intensas para apertar a saída de bola adversária, as atacantes coloradas forçaram o São Paulo a recuar jogo até sua goleira, que não foi feliz com os pés. Na pequena área, Bia fez o desarme e finalizou com estilo, entre as pernas de Marcelle, para fazer o Sesc explodir em festa.

Em desvantagem, o São Paulo não podia mais se preocupar apenas em defender, e começou a oferecer espaços imperdoáveis para quem enfrenta um ataque tão rápido quanto o das Gurias. Carrasca, a artilheira Mileninha deixou isso claro aos 13, quando recebeu assistência de Duda, escapou nas costas da marcação e marcou o segundo gol da partida.

Nos minutos finais, o Tricolor tentou pressionar mais, em busca de reverter o resultado, mas não obteve sucesso.

Partida de volta

Com o resultado, as gurias coloradas largam com vantagem. O Tricolor paulista, por sua vez, terá a chance de reverter o resultado no confronto de volta, que será disputado em Santana de Parnaíba. A decisão final será no próximo sábado (9), às 19h, em Santana de Parnaíba.

Internacional (2): Mari Zanella; Susan, Carla, Guta e Carol Gil; Danny Teixeira, Maiara e Duda Sampaio; Bia Gomes, Mileninha (Tamara) e Priscila (Clarinha). Técnico: David da Silva.

São Paulo (0): Marcelle; Ravena, Barraca, Leticia Alves e Clara; Joyce (Dudinha), Giulia (Kedima) e Carol; Serrana, Emeli (Isa) e Duda Rodrigues.

Gols: Bia, aos 2’/2ºT, e Mileninha, aos 12’/2ºT (I).

Arbitragem: Charly Wendy Straub Derett, auxiliada por Gizeli Casaril e Luciane Rodrigues dos Santos. Quarta árbitra: Andressa Hartmann.

Estádio: Sesc Protásio Alves.

