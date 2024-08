Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Atlético-GO pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

O Inter enfrenta neste domingo (18) o Atlético-GO pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, a partir das 16h.

O Colorado encerrou uma série de 12 partidas sem vencer contra o Juventude, na última quarta-feira (14), em jogo adiado da 6ª rodada. Essa foi a primeira vitória sob o comando de Roger Machado em cinco compromissos. O Inter tenta embalar no Brasileirão para vislumbrar voos maiores na competição.

Sem vencer há 15 jogos – entre a Série A e a Copa do Brasil –, o Atlético-GO está afundado na lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos. O Dragão busca um último suspiro para ainda tentar sonhar com a permanência na elite do futebol nacional. Para isso, precisa ganhar a primeira partida em casa, algo que ainda não ocorreu nesta edição do torneio.

Acompanhe o jogo ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

