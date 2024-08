Inter Inter Sub-17 empata em 0 a 0 com o Juventude e título gaúcho será decidido em casa

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Celeiro de Ases Sub-17 decidirá o título do Gauchão em casa Foto: Rafaela Frison Celeiro de Ases Sub-17 decidirá o título do Gauchão em casa. Foto: Rafaela Frison Foto: Rafaela Frison

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No primeiro capítulo da final do Campeonato Gaúcho Sub-17, o Inter visitou o Juventude, no Estádio Homero Soldatelli, na tarde deste sábado (17). Com o jogo finalizado com empate em 0 a 0, a definição do campeão estadual ocorrerá na Morada dos Quero-Queros, no próximo sábado (24), às 15h.

Em um duelo entre os times com as duas melhores campanhas da competição, o equilíbrio foi o que marcou os 90 minutos iniciais da decisão. Ambas equipes competiram durante todo tempo, cedendo raros espaços.

No primeiro tempo, a melhor oportunidade foi com Guilherme Barbosa. O ponta finalizou e o defensor do Juventude tirou a bola em cima da linha. Na segunda etapa, o Inter levou perigo para o adversário com Esley. Após cobrança de falta, o zagueiro, dentro da área, finalizou para fora.

Com o empate, o Celeiro de Ases segue invicto no Gauchão. Até aqui, são 12 jogos, nove vitórias e três empates.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-sub-17-empata-em-0-a-0-com-o-juventude-e-titulo-gaucho-sera-decidido-em-casa/

Inter Sub-17 empata em 0 a 0 com o Juventude e título gaúcho será decidido em casa

2024-08-18