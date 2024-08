Grêmio Gurias Gremistas vencem no retorno do Brasileiro Feminino e garantem classificação

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Tricolor aplicou 2 a 0 no Real Brasília e já está na quartas de final da competição Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Tricolor aplicou 2 a 0 no Real Brasília e já está na quartas de final da competição. (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas estão classificadas para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A vaga foi garantida na tarde deste sábado (17), em jogo contra o Real Brasília no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Com gols de Cássia e Giovaninha, o Grêmio venceu por 2 a 0 na retomada do nacional, na penúltima rodada da primeira fase.

Com algumas mudanças na equipe titular, a técnica Thaissan Passos posicionou a equipe para buscar o resultado dentro de casa. Com Dani Barão suspensa pelo cartão vermelho no último jogo e Raissa Bahia com o terceiro amarelo, Mónica Ramos entrou na lateral direita e Shashá na esquerda. No meio, Jessica Peña e Rafa Levis voltaram a começar jogando. Giovaninha, Cássia e Raquel compuseram o ataque.

A primeira chance perigosa foi do Real Brasília, pela esquerda, mas Vivi fez bela defesa, no canto. O jogo se manteve sem grandes investidas a gol até os 27 minutos, quando o Tricolor apareceu com perigo. Após cobrança de escanteio, Cássia ficou com a sobra e rolou para Giovaninha mandar uma bomba na entrada da grande área. A bola subiu demais e passou tirando tinta da trave.

O Grêmio seguiu pressionando e, no minuto seguinte, Cássia aproveitou a falha da defesa adversária. Artilheira, ela ficou cara a cara com a goleira e não desperdiçou. Tirou a arqueira da jogada e mandou para o fundo das redes. Grêmio 1 x 0 Real Brasília.

O domínio seguiu Tricolor e, aos 30, o time ampliou o placar. Em belo lançamento de Rafa Levis, Raquel dominou e fez grande passe para Giovaninha, que invadiu a área e chutou colocado. Grêmio 2 x 0 Real Brasília.

Aos 34, nova chance: Peña recebeu na entrada da grande área e chutou forte, forçando a goleira adversária a fazer difícil defesa. Nos primeiros minutos da segunda etapa, as Gurias Gremistas mostraram que queriam mais. Em jogada de ataque, a bola sobrou para Raquel que invadiu a pequena área e chutou, mas a bola explodiu na goleira.

Na sequência do jogo, os times se mantiveram equilibrados, com ambas as equipes chegando ao ataque, mas sem conseguir chances efetivas de gol. Aos 19 minutos, a técnica Thaissan fez sua primeira alteração: a atacante Gisele entrou no lugar da meio campo Rafa Levis.

Aos 24, Day Rodriguez deu belo passe para Raquel, que recebeu pela esquerda e colocou na frente. Da intermediária, na diagonal, ela mandou colocado, mas a bola passou ao lado da trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 31, a atacante Luana Spindler entrou no lugar da também atacante Giovaninha, autora de um dos gols da partida. Aos 36, o nome do outro gol também teve de ser substituído, depois de grande partida. A atacante Cássia saiu para a entrada da meio campo Pri Back.

Nos minutos finais da partida, as Gurias Gremistas ainda tiveram novas chances, com Gisele e Raquel, mas o jogo encerrou com o placar do primeiro tempo. Vitória Tricolor!

Com o resultado, e somado a placares dos jogos paralelos da 14ª rodada, o Grêmio atingiu a pontuação necessária para avançar às quartas de final do Brasileiro Feminino. É a primeira vez na história que o Tricolor garante vaga antecipada no campeonato.

Agora, o time tem ainda mais um compromisso nesta primeira fase, contra o São Paulo, na capital paulista. A última rodada definirá a colocação Tricolor na tabela e o confronto da próxima fase.

2024-08-18