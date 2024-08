Grêmio Grêmio vence por 2 a 0 o Novo Hamburgo pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-15

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O placar foi aberto no primeiro tempo de jogo Foto: Divulgação O placar foi aberto no primeiro tempo de jogo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-15, o Grêmio venceu neste sábado (17) o Novo Hamburgo por 2 a 0, em partida realizada no Estádio do Vale, na região metropolitana de Porto Alegre. Bryan e Luís Felipe marcaram para o Tricolor.

O placar foi aberto no primeiro tempo de jogo. Aos 28 minutos, Bryan Gustavo colocou a base gremista à frente do placar. No segundo tempo, o Tricolor Luís Felipe balançou as redes da equipe do Novo Hamburgo e marcou o segundo gol do Grêmio. Com o placar favorável, o treinador Gustavo Corrêa mexeu na equipe.

Escalação: Vitão, Felipe Senger, David Brendo, Mateus Sergio, Arthur Carmo, Nicolas (Henrique), Arílson (John), João Gabriel (Calebe), Felipe Machado, Lucas Barros (George) e Bryan Gustavo (Luís Felipe).

Técnico: Gustavo Corrêa

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-por-2-a-0-o-novo-hamburgo-pelo-jogo-de-ida-das-quartas-de-final-do-gauchao-sub-15/

Grêmio vence por 2 a 0 o Novo Hamburgo pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-15

2024-08-18