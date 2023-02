Inter Internacional goleia o Ypiranga e chega à vice-liderança do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, Pedro Henrique e Maurício Foto: Ricardo Duarte/Internacional Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, Pedro Henrique e Maurício. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional venceu o Ypiranga, de Erechim, por 3 a 0, na tarde desta quinta-feira (2), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com a segunda vitória consecutiva, o Colorado chegou aos 7 pontos e subiu para a segunda posição após quatro rodadas, quatro pontos atrás do Grêmio.

Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, Pedro Henrique e Maurício. O Inter volta a campo no domingo, fora de casa contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.

O jogo

O Inter começou bem o jogo, com gol de Pedro Henrique logo aos cinco minutos. O jogador escapou em velocidade, chegando antes do zagueiro e completa para as redes. Inter 1 x 0 Ypiranga.

12min – Lançamento de Vitão, da defesa, na direção de Wanderson. Se ele domina, ficaria cara a cara com o goleiro, mas a bola escapa.

17min – Depois de boa jogada pela esquerda, Wanderson faz o passe para Mauricio, que domina dentro da grande área e finaliza de canhota. Caíque salva os visitantes.

31min – João Pedro arrisca da entrada da área, goleiro colorado voa no canto e espalma pela linha de fundo.

32min – Ralph aparece com espaço na área e recebe cobrança de escanteio feita pela esquerda. Camisa 11 adversário cabeceia com perigo, mas para fora.

46min – Contragolpe rápido do Inter pela esquerda, de Pedro Henrique para Wanderson, que domina dentro da área e chuta abafado pelo goleiro.

48min – Fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

1min – Da intermediária direita de ataque, Pedro Henrique finaliza cruzado e rasteiro e Caíque espalma para escanteio.

4min – Renê é atingido por cotovelaço de Matheusinho. Mano Menezes clama e recebe cartão amarelo.

22min – Alan Patrick manda bela assistência para Mauricio, que domina dentro da área e é atropelado por PK. Árbitro aponta a falta e apresenta o cartão.

23min – Gol do Inter! Alan Patrick desloca o goleiro na cobrança e amplia o placar. 2 a 0.

30min – Pela esquerda, Pena cobra escanteio aberto. Na segunda trave, Moledo sobe mais do que a zaga e cabeceia. Quase!

37min – Pela direita, Bustos recebe de Wanderson e cruza à meia-altura. A bola parece bater no braço do adversário, mas Mauricio não quer saber: solta a perna direita e anota o terceiro do Colorado. 3 a 0.

43min – Bustos, de novo, aparece bem no apoio. Agora, ele cruza para Alemão que domina e faz o pivô. Estêvão manda por cima.

48min – Fim de jogo.

Ficha técnica:

Inter

Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê (Thauan Lara); Johnny e De Pena; Mauricio (Estevão), Alan Patrick e Wanderson (Baralhas); Pedro Henrique (Alemão).

Técnico: Mano Menezes.

Ypiranga

Caíque; Gedeílson, Ronald, Islan e Patric Calmon (Júnior Sergipano); Lorran, Ralph (Guilherme Azevedo), Clayton (Yohan), Matheuzinho; João Pedro (Jhonatan Ribeiro) e Bruno Baio (MV).

Técnico: Luizinho Vieira.

Gols: Pedro Henrique, aos 5’/1ºT, Alan Patrick, aos 23’/2ºT, e Mauricio, aos 37’/2ºT (I).

Cartões amarelos: Mano Menezes (I). Matheusinho, Ronald, João Pedro, Guilherme Azevedo, PK e Lorran (Y).

Público: 14.481.

Pagantes: 12.186. Não pagantes: 2.295.

Renda: R$ 252.999,00

Arbitragem: Lucas Horn, auxiliado por Otavio Legramanti e Claiton Timm. Quarto árbitro: Marcelo Oswald Bitelbron

