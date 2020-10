Porto Alegre Internações em UTIs se mantêm estáveis em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Taxa geral de ocupação atingiu 84,80%

As internações em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) por pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus se mantiveram estáveis no fim de semana. Até o começo da noite deste sábado, os hospitais da Capital registravam 238 pacientes em leitos de UTI por conta da Covid-19, além de 26 suspeitos de contrair o vírus.

Com 647 dos 777 leitos ocupados, a taxa geral de ocupação, que envolve pacientes com outras doenças, atingiu 84,80%, um ponto percentual abaixo de sexta-feira. O único hospital que operava com capacidade máxima era o Moinho de Vento, com os 63 leitos ocupados – 30 de pacientes com a Covid-19.

Outras instituições também registravam índice elevado de ocupação de leitos de UTI: Cristo Redentor (96,55%), Nossa Senhora da Conceição (96%) e Ernesto Dornelles (95%). Santa Ana e Restinga não tinham atualizado as informações.

