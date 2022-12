Esporte Internado, Pelé agradece homenagem do Catar

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!”, escreveu. Foto: Reprodução/Instagram “Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!”, escreveu. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 82 anos, publicou nas redes sociais que está no hospital fazendo uma “visita mensal”. Ele foi internado na terça-feira (29) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro de 2021, segundo boletim médico.

Ainda de acordo com a publicação, o Rei do futebol afirmou que é sempre bom receber mensagens positivas. Ele inclusive publicou uma imagem de uma homenagem feita para ele no Catar, sede da Copa do Mundo de 2022.

“Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!”, escreveu.

Internação

Um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na quarta-feira (30) informou que, após avaliação médica, Pelé foi encaminhado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o hospital, o ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e com condição clínica estável.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte