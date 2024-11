Mundo Investidores globais demonstram ansiedade com o resultado eleitoral nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desfecho da disputa pode influenciar ainda mais os mercados na medida em que os resultados se tornarem mais claros. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os investidores globais demonstravam nervosismo nessa terça-feira (5), dia em que os norte-americanos foram às urnas e encerraram um dramático ciclo eleitoral nos Estados Unidos, que nos últimos meses movimentou títulos, ações e outros ativos. O desfecho da disputa pode influenciar ainda mais os mercados na medida em que os resultados se tornarem mais claros.

Uma das eleições mais incomuns da história moderna dos EUA pode ter implicações totalmente diferentes para a política tributária e comercial, bem como para as instituições, dependendo de quem vencer – o republicano Donald Trump ou a democrata Kamala Harris.

Os resultados podem abalar os ativos ao redor do mundo e levar a amplas consequências financeiras, inclusive nas perspectivas da dívida dos EUA, na força do dólar e em uma série de setores que compõem a espinha dorsal das empresas norte-americanas.

Com as pesquisas mostrando um empate técnico entre o ex-presidente e a atual vice-presidente, com o controle do Congresso também em jogo, os investidores estão cautelosos com qualquer resultado incerto ou contestado que possa alimentar a volatilidade.

À medida que os votos começaram a ser relatados ainda na noite dessa terça, os investidores passaram a concentrar a atenção nas contagens de um punhado de condados-guia em todo o país, que podem indicar pistas iniciais sobre o vencedor.

“Esta é a eleição mais significativa que já vi na minha carreira”, disse Mike Mullaney, diretor de pesquisa de mercados globais da Boston Partners, que trabalha em gestão de investimentos há mais de 40 anos.

“Será algo muito bifurcado, com certas coisas acontecendo com a vitória de Trump e certas coisas acontecendo com a vitória de Harris”, disse Mullaney.

O foco na eleição segue-se a uma alta nas ações que levou o S&P 500 para recordes máximos em 2024, com um crescimento de aproximadamente 20% no acumulado do ano. O índice foi impulsionado por uma economia robusta, fortes lucros corporativos e cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

O S&P 500 subiu 0,8% pela manhã, com vários ativos cujas oscilações recentes de preço foram associadas à posição de Trump em pesquisas e mercados de apostas ganhando terreno.

Durante a noite, várias medidas de demanda por proteção contra oscilações excessivas de preços, no mercado de câmbio, atingiram seu nível mais alto desde a eleição de novembro de 2016.

Apostas

A possibilidade de vitória de Trump, indicada em pesquisas e mercados de apostas, tem impulsionado ativos que seriam influenciados por medidas como aumentos de tarifas, cortes de impostos e redução de regulamentações.

As operações de “Trump trade” incluem quedas no peso mexicano, que pode ser afetado por tarifas, oscilações bruscas nas ações da Trump Media e do Technology Group e ralis em setores que podem se beneficiar de uma regulamentação mais flexível, como bancos regionais e bitcoin.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro também aumentaram, à medida que os investidores precificam uma inflação potencialmente maior, outra consequência esperada das políticas de Trump.

As ações da Trump Media subiram cerca de 15% na manhã dessa terça, enquanto o bitcoin avançou perto de 4%, já que os mercados de apostas se inclinaram mais fortemente a favor de Trump.

“O mercado está sendo puxado e empurrado em diferentes direções aqui, enquanto os investidores tentam precificar muitas incógnitas relacionadas à eleição”, disse Matt Miskin, co-chefe de estratégia de investimentos da John Hancock Investment Management. “Na próxima semana ou mais, teremos certeza; ou isso reforça esse posicionamento ou haverá uma sacudida.”

Enquanto isso, espera-se que a presidência de Kamala resulte em regulamentações mais rígidas, mais apoio à energia limpa e impostos potencialmente mais altos para empresas e indivíduos mais ricos.

Tanto Trump quanto Kamala provavelmente precisariam que seus respectivos partidos ganhassem o controle do Congresso para alterar os impostos. Mas uma chamada “Onda Azul”, em que Kamala prevalece e os democratas ganham o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, é um resultado que a maioria dos investidores considera improvável.

“Se Harris vencer… agora é muito provável que ela enfrente um Senado controlado pelos republicanos, o que deixaria a maioria de seus planos fiscais naufragados”, disseram analistas da Capital Economics em nota na sexta-feira.

Dados históricos mostram que as ações tendem a ter um bom desempenho no final dos anos eleitorais, independentemente de qual partido vença, à medida que os investidores buscam clareza sobre a situação política.

Este ano, no entanto, alguns investidores estão preocupados com um resultado eleitoral muito dividido para ser previsto, aumentando a incerteza. Outra preocupação é que a eleição seja contestada, em um movimento semelhante aos esforços de Trump para reverter sua derrota para o presidente Joe Biden, em 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/investidores-globais-demonstram-ansiedade-com-o-resultado-eleitoral-nos-estados-unidos/

Investidores globais demonstram ansiedade com o resultado eleitoral nos Estados Unidos

2024-11-06