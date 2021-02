Mundo Investidores podem dar lance para a compra da antiga casa de Donald Trump na Flórida

9 de fevereiro de 2021

A mansão original que foi vendida por Donald Trump em 2008. (Foto: Reprodução)

Uma mansão costeira em Palm Beach, Flórida (EUA), em terreno que pertencia ao ex-presidente Donald Trump (2017-2021), está sendo oferecida por cerca de US$ 140 milhões, um recorde para um imóvel na Flórida, de acordo com a revista especializada The Real Deal.

Se o negócio for concretizado, será também uma das residências particulares mais caras vendidas nos Estados Unidos, depois da mansão adquirida por Jeff Bezos, fundador da Amazon, por US$ 165 milhões na Califórnia.

A mansão na Flórida, projetada por William M. Boyle, tem uma casa de hóspedes separada, nove quartos, piscina à beira-mar, academia, sauna e salão de beleza.

A propriedade de luxo foi construída em um terreno que antes fazia parte de uma propriedade maior que Trump vendeu ao bilionário russo Dmitry Rybolovlev, por US$ 95 milhões, em 2008.

Trump, que era um magnata do mercado imobiliário antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, também é dono do clube Mar-a-Lago em Palm Beach, onde atualmente reside após entregar a Casa Branca em 20 de janeiro para o democrata Joe Biden, que o derrotou nas urnas.

Segundo o Real Deal, o russo demoliu a casa que foi de Trump e dividiu o terreno em três lotes, que foram vendidos por quase US$ 110 milhões.

Uma empresa administrada pelo construtor de casas de luxo Mark Pulte comprou um dos lotes por US$ 37 milhões em 2017 e construiu uma casa.

Agora, segundo o Wall Street Journal, a casa, que tem quase um hectare e 1.950 metros quadrados, está sendo negociada com um morador de Nova York por cerca de US$ 140 milhões.

Entre os vizinhos estão o investidor bilionário Nelson Peltz, que co-fundou o Trian Fund Management, um fundo alternativo de gestão de investimentos com sede em Nova York.

