Investigação aponta que não houve falha no motor em acidente que matou o astro do basquete Kobe Bryant

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Investigadores apuram se mau tempo contribuiu para a queda Foto: Divulgação Investigadores apuram se mau tempo contribuiu para a queda. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos afirmaram nesta sexta-feira (07) que não encontraram nenhuma prova de falhas no motor do helicóptero que caiu e matou o astro do basquete norte-americano Kobe Bryant, na Califórnia. Além dele, a filha do jogador Gianna e outras sete pessoas morreram no acidente.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB, na sigla em inglês) ainda investiga o que pode ter causado o acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant. A informação sobre o motor não conclui as investigações, cujo relatório final deve sair somente no próximo ano.

Segundo a agência Associated Press, os investigadores acreditam que as hélices funcionavam bem no momento do impacto — isso porque havia galhos cortados no raio de alcance dos rotores no local da queda.

No momento da queda, havia forte neblina no local — o que leva o NTSB a investigar se o fenômeno causou desorientação espacial no piloto do helicóptero. Testemunhas disseram às autoridades que a aeronave voava para baixo até colidir com uma colina. O helicóptero acidentado, um S-76 personalizado, é considerado um dos mais seguros do mundo.

