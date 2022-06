Cláudio Humberto Investigação “sob sigilo” é segredo de Polichinelo

Por Cláudio Humberto | 23 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (22), sobre a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, a Polícia Federal informou que a investigação “corre sob sigilo”. Mais uma vez, “segredo de Polichinelo”, expressão que remonta ao teatro da Roma antiga, apontando que já é do conhecimento público o que tacha de “secreto”. O sigilo impede a vítima, que é o pagador de impostos, de sequer acompanhar o caso.

Afinal, é público

Se há suspeita de corrupção envolvendo dinheiro público e outros crimes correlatos, o cidadão deveria ter direito de saber o destino da sua grana.

Sem detalhes

O sigilo também impede o cidadão de avaliar a medida de prisão imposta a integrante de um grupo político que em três meses irá disputar eleição.

Para inglês ver

Apesar do sigilo anunciado, são inúmeras as notícias com detalhes de movimentações processuais, decisões e pedidos na ação judicial.

Outros tempos

Havia três anos que um ex-ministro de Estado não era preso pela Polícia Federal. Antes disso, esse tipo de manchete era (muito) frequente.

Exonerada, tzarina do setor elétrico vai para Câmara

A contadora Marisete Pereira foi exonerada pelo presidente Jair Bolsonaro da secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia (MME), como antecipou o site Diário do Poder. Ela deve ser substituída por Hailton Madureira, qualificado assessor de confiança do ministro Adolfo Sachsida. Marisete mudou para melhor: terá salário bem maior como assessora parlamentar do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ganhará bem mais que isso: um trabalho mais discreto e sossegado.

Não podia dar certo

Marisete chegou ao cargo pelas mãos do ex-ministro Bento Albuquerque, que, alheio ao assunto, confiou à contadora o comando do setor elétrico.

Consumidor prejudicado

Não há ingênuos nas empresas do setor elétrico, que impuseram ao MME decisões que as favoreceram, em prejuízo dos consumidores.

Posto de sonho

Marisete deve ir para o conselho da privatizada Eletrobras. Conselheiros recebem em geral 10% do salário de um diretor, à volta de R$60 mil.

Boa nova russa

Bolsonaro fez um discurso pragmático, na reunião do Brics, e ainda ouviu de Vladimir Putin a boa nova de que a Rússia irá redirecionar o comércio aos países do grupo. Ótimo para as importações e exportações do Brasil.

Certo e errado

O STF decidiu ser necessária participação de sindicatos em demissões coletivas. Fez bem, ruim é quando a demissão é individual, a pedido de empregado não sindicalizado e o ato precisa ter “aval” da pelegada.

Educação conturbada

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub chegou a ser alvo de pedido de prisão, em junho de 2020, do senador Randolfe Rodrigues ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news.

Na veia

Fernando Holiday (Novo-SP) criticou a promessa da campanha do PT de “reconstrução”. “O partido do ex-presidiário esteve no poder entre 2003 e 2016, mas agora é que eles querem reconstruir o País? Canalhas!”.

Terá apoio?

O senador Marcos Rogério (PL-RO) entregou projeto para dar poderes ao presidente da República de declarar “emergência transitória de combustíveis” e suspender, excepcionalmente, a paridade internacional

Ciro abaixo de 1%

No levantamento espontâneo do Paraná Pesquisa (TSE/BR- 09457/22) no Estado do Paraná, quando o candidato é citado livremente pelo entrevistado, Ciro Gomes nem sequer atingiu 1% das intenções de voto.

Apenas homens?

Até agora, a “varíola dos macacos” tem atingido apenas pessoas do sexo masculino. Isso deveria ser esclarecido, até para afastar a sensação de que algo tem sido sonegado à opinião pública.

Comparativo

Presidente do PCO, que teve conta no Twitter silenciada pelo ministro Alexandre de Moraes, Rui Costa Pimenta disse que a situação é pior que na ditadura militar. “Na época censuravam matérias, hoje fecham órgãos de comunicação inteiros”, disse em seu perfil pessoal.

Pensando bem…

… o alarde de figuras da oposição sobre a investigação de corrupção no MEC mostra a ânsia por chamar Bolsonaro de “um dos nossos”.

PODER SEM PUDOR

Sofrimento como álibi

Jorcelino Tolentino da Gama, vice, rompeu com o prefeito de Paranaguá (PI), Avelino Lopes, e decidiu candidatar-se à prefeitura. O prefeito foi à Justiça para impugnar a candidatura, alegando que Jorcelino assumira o cargo. Até apresentou um ofício assinado por ele. Convocado pelo juiz, Jorcelino negou que a assinatura fosse sua: “Doutor juiz, eu tenho a maior dificuldade de assinar o meu nome. Quando assino, é um sofrimento. E este ano eu não tive esse sofrimento.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto