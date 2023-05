Geral Investigado por anel de noivado dado à atriz Carla Diaz, deputado alega ameaças e desmarca depoimento à polícia

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Carla Diaz foi pedida em casamento pelo deputado federal Felipe Becari em novembro de 2022. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil não ouviu na última quinta-feira (18) o deputado federal Felipe Becari (União Brasil) na Delegacia de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração Pública, em São Paulo. O político é suspeito de peculato desde janeiro. As suspeitas envolvem o luxuoso anel de noivado dado pelo parlamentar à atriz Carla Diaz.

Para desmarcar o depoimento, a defesa dele alegou ameaças e risco à segurança. Segundo informações do portal de notícias G1, os advogados apresentaram prints do Twitter com usuários que comentaram sobre o caso e apontaram “linchamento nas redes sociais”.

O item usado para pedir a ex-BBB em casamento, segundo informações do jornal O Globo, é da marca americana Tiffany & Co, uma das mais famosas do mundo no ramo. O site da empresa disponibiliza peças por valores a partir de aproximadamente R$ 200 mil, mas, segundo a assessoria de imprensa da atriz, o conjunto com duas joias – uma aliança de namoro e a de noivado – custou R$ 53 mil (R$ 15 mil e R$ 38 mil, respectivamente).

O inquérito o qual é investigado foi aberto depois que informações anônimas foram encaminhadas ao Ministério Público quando Becari ainda era vereador na capital paulista. O crime de peculato, previsto no Código Penal, ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse em razão de seu cargo. A pena é de 2 a 12 anos de prisão e multa.

A defesa do deputado nega que Felipe “praticou qualquer conduta ilícita”. Em relação à viagem, a defesa de Carla Diaz afirmou que a atriz pagou todos os custos por meio de parcerias com marcas.

O deputado já registrou uma queixa-crime contra um jornalista em 14 de abril de 2022, que corre 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da capital, sobre supostos crimes de calúnia, difamação e injúria. Uma audiência entre as partes deve ocorrer em agosto.

Entenda o caso

Em 16 de janeiro, uma denúncia apontou que Becari teria desviado recursos públicos em benefício próprio e de assessores que não trabalhariam regularmente na Câmara Municipal de São Paulo. Segundo a manifestação anônima, eram feitas filmagens de resgates de animais em situação de maus-tratos e expostas em redes sociais para “obtenção de benefícios”.

Outra manifestação anônima feita ao MP em 4 de janeiro deste ano citou a ex-BBB e atriz Carla Diaz, noiva do deputado, e um instituto em nome de Becari. De acordo com o documento da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, que está anexado no mesmo inquérito sobre peculato, Carla “compactua com sorteios irregulares e usufrui de dinheiro adquirido pelo PIX e os sorteios”.

Segundo a declaração nas eleições de 2020 para vereador, Becari disse que tinha R$ 64 mil em bens, sendo um Tiggo e um Subaru. Como parlamentar, o salário líquido mensal era é de R $14 mil.

Já em 2022, a prestação de contas à eleição para deputado federal apontou que os bens apresentados foram de R$ 663.574,05. Ele alegou que tinha uma casa de R$ 582 mil em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, os carros da eleição passada e R$ 3 mil em conta bancária.

Em novembro de 2022, Becari comprou para Carla Diaz um anel de noivado de diamante. No mesmo mês, os dois viajaram pela Europa e ficaram em hotéis de luxo, como um castelo histórico do século X. As diárias de hospedagem custam de R$ 1 mil a R$ 7 mil.

A denúncia anônima pediu que o caso fosse investigado por estelionato, enriquecimento ilícito, crime de lavagem de dinheiro, crime de abuso de poder econômico e uso da causa animal para enriquecimento.

Prints, links, vídeos com sorteios de produtos, rifas e pedidos de PIX foram apresentados à investigação.

Defesa

O que diz a defesa de Becari: “Como já comprovado, Felipe tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso disseminadas nas redes sociais e que vêm sendo comunicadas às autoridades com o único objetivo de prejudicá-lo, bem como atingir sua imagem e seu relacionamento. Diante disso, desde então, Felipe tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade. Nesse sentido, inclusive, o deputado ajuizou queixa-crime em razão da prática de crimes contra a honra e requereu abertura de uma investigação para apuração da prática do crime de perseguição. Cumpre destacar, ainda, que diversos procedimentos contra o deputado já foram devidamente arquivados, na medida em que, conforme salientado anteriormente, são procedimentos iniciados com base em notícias completamente falsas, sem nenhum documento comprobatório. Posto isso, e diante da certeza de que a verdade prevalecerá, o deputado Felipe Becari continua colaborando e sempre à disposição da justiça.” As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/investigado-por-anel-de-noivado-dado-a-atriz-carla-diaz-deputado-alega-ameacas-e-desmarca-depoimento-a-policia/

Investigado por anel de noivado dado à atriz Carla Diaz, deputado alega ameaças e desmarca depoimento à polícia

2023-05-19