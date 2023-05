Geral Morte de turista no Rio: Polícia procura por mulheres que foram vistas com chilenos

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil tenta identificar duas mulheres que foram vistas com os turistas chilenos Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, e Andres Orellana, 29, momentos antes deles serem encontrados feridos e desacordados em Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, no último domingo (14). Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas Ronald não resistiu aos ferimentos, enquanto Andres, até a tarde desta sexta-feira (19), seguia internado em um hospital particular. As investigações apontam que eles podem ter sido dopados com “Boa Noite Cinderela” e talvez empurrados do Mirante do Rato Molhado, no mesmo bairro.

De acordo com a delegada Patrícia Alemany, da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), câmeras de segurança da região flagraram as mulheres entrando em um carro com os turistas na Rua Mem de Sá, a principal da Lapa. Testemunhas estão sendo ouvidas e agentes buscam identificar a placa do veículo. Os policiais investigam ainda se eles caíram ou foram empurrados do mirante. A altura da queda é de 9 metros, segundo a perícia.

“O que sabemos é que eles encontraram duas meninas, mas não sabemos se são garotas de programa. O Andreas só se lembra que entrou no carro e que depois estava no Hospital Souza Aguiar. Estamos investigando se foi um carro de aplicativo. Ainda não foi possível identificar a placa porque ali na Lapa, apesar de ter sido entre 4h/5h, ainda estava muito cheia, haviam muitos veículos, muitos movimentos, então isso requer um tempo”, explicou Patrícia.

A delegada ressaltou que caso tenha sido um carro de aplicativo, é importante que o condutor compareça à delegacia para prestar depoimento. Em relação a rota até o mirante, ela explicou que também está sendo apurada “O local tem alguns acessos, da Lapa até Santa Teresa também temos alguns caminhos, estamos traçando as possíveis rotas da Rua Mem de Sá até onde eles foram encontrados, mas ainda não definimos”, detalhou.

Patrícia contou que ainda não ouviu formalmente Andres devido seu estado de saúde, mas que vem conversando com ele desde a última segunda (15). “No primeiro momento foi bem difícil conversar com ele, porque além dele está machucado, ele tinha dificuldade de relatar o acontecido, só depois foi esclarecendo os fatos. Já ouvimos testemunhas daquela região, estamos analisando as câmeras”, disse.

Em relação ao “Boa Noite Cinderela”, a delegada explicou que é uma hipótese preliminar devido às circunstâncias do crime.

“Para o hospital tentar salvar a vida deles, eles tiveram que usar muitas drogas hospitalares então isso mascara o ‘Boa Noite Cinderela’, acredito que por isso não possa ser comprovado essa substância no sangue deles, devido aos remédios que tomaram. O Ronald ficou no CTI direto e o Andres bem machucado”, relatou.

As investigações ainda apontam que no primeiro momento não há sinais de espancamento, e que as lesões ocorreram em decorrência da queda. “Eles caíram cerca de 9 metros, era um guarda corpo muito baixo. Estamos estudando se eles caíram ou foram jogados, não há indícios que eles foram agredidos, não foi faca, não foi tiro, em momento nenhum o Andreas falou que foi espancado, mas a certeza vai ser só com o laudo da perícia”, finalizou.

A irmã de Ronald, Marta Elisabeth Tejeda, em entrevista à imprensa chilena, já havia afirmado que desconhecidos haviam colocado algo na bebida dos dois, que perderam a consciência após entrarem em um carro. “Tenho certeza de que alguém deve tê-los drogado, porque meu irmão não era de beber muito, muito menos em outro país”, revelou.

Os dois estavam de férias no Rio. Nas redes sociais, Andres informou que seu estado de saúde é estável. Enquanto a família de Ronald realiza rifas e pede ajuda para arcar com os gastos do translado do corpo. Inclusive, no próximo domingo (21), às 16h, os amigos de Ronald vão se reunir em Santiago, para um evento “em benefício e em memória” do turista. A entrada do evento custará mil pesos chilenos, o equivalente a aproximadamente R$ 6. As informações são do jornal O Dia.

