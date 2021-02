Brasil Investigado por tráfico em aviões da Força Aérea Brasileira, assessor do vice-governador do Distrito Federal é exonerado

4 de fevereiro de 2021

Segundo a apuração da PF, além do tráfico grupo é suspeito de lavagem de dinheiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dos militares da Força Aérea Brasileira (FAB) investigado pela Polícia Federal por integrar associação criminosa que usa aeronaves do governo para enviar drogas para a Europa era, até esta quinta-feira (4), funcionário do gabinete do vice-governador do DF, Paco Britto. Ao tomar conhecimento das acusações, o primeiro na linha sucessória do governo local exonerou Jorge Luiz Cruz da Silva.

O investigado possuía o cargo de assessor especial e era servidor da Secretaria de Esporte do DF antes ser transferido para o gabinete do vice-governador. De acordo com Paco, todos os fatos serão apurados.

Jorge Luiz e outros investigados foram alvo da Operação Quinta Coluna, deflagrada na terça-feira (2). Além do tráfico, o grupo é suspeito de lavagem de dinheiro. Segundo a apuração da PF, eles possuem ligação com Michele Tocci, conhecido como o Barão do Ecstasy.

Filho de um ex-diplomata italiano, Tocci é suspeito de liderar uma quadrilha internacional de traficantes, que levava cocaína para Amsterdã, na Holanda, e trazia ecstasy, haxixe e skank para Brasília. A casa dele, avaliada em R$ 4 milhões, localizada no Lago Sul, foi alvo de busca e apreensão. Em um dos cômodos, os policiais encontraram porções de maconha. O suspeito estava na casa durante a interdição do imóvel. Foi ele quem recebeu os agentes.

A operação também abrangeu pessoas ligadas a Tocci, entre elas, Augusto Cesar de Almeida Lawall, que já foi escopo de outro inquérito da PF, com relação ao tráfico de drogas.

As investigações da Operação Quinta Coluna tiveram início com a prisão do sargento da FAB Manoel Silva Rodrigues, em 2019, na cidade de Sevilha, na Espanha. A apuração constatou que, além dele, outras pessoas se associaram, de forma estável e permanente, à prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Foram apresentados à Justiça novos elementos que indicam pelo menos mais uma remessa de entorpecente para a Europa.

O Metrópoles apurou que três pessoas jurídicas foram escopo da operação. Um tenente-coronel, a mulher do sargento que já havia sido preso, e mais alguns tenentes da FAB também são investigados por tráfico internacional de drogas e foram alvo de busca e apreensão.

Lavagem de dinheiro

Na capital da República, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados que restringem a comunicação dos investigados e a saída deles do Distrito Federal. Uma academia localizada na Asa Sul foi alvo dos policiais. Militares da FAB também participam do cumprimento das medidas.

Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, as apurações apontam diversas estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens provenientes do tráfico de entorpecentes, especialmente a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie.

As investigações não se confundem com os processos por tráfico internacional de drogas que tramitam perante a Justiça Militar. Os crimes de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro têm penas que vão de 3 a 10 anos de prisão.

Outro lado

A FAB se manifestou sobre a operação. Confira a nota na íntegra:

“O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado no âmbito do Comando da Aeronáutica para apurar o caso do sargento detido no aeroporto de Sevilha, Espanha, em 25 de junho de 2019, foi concluído dentro do prazo. Os autos foram encaminhados para a Auditoria Militar competente, que enviou para o Ministério Público Militar, a quem coube oferecer a denúncia, estando a ação penal em curso, conforme determina o Código Processo Penal Militar.

A Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal atuaram conjuntamente desde o início das investigações e, na data de hoje, militares apoiaram o cumprimento de diligências necessárias ao prosseguimento da investigação de crimes de competência daquela Força Policial.

A FAB atua firmemente para coibir irregularidades e reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional.”

